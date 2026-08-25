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Le Grand Débarras Parcours Naturel Sausset-les-Pins

dimanche 4 octobre 2026 · Parcours Naturel · Sausset-les-Pins

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Parcours Naturel
Adresse
Avenue Pierre Matraja
Ville
13960 Sausset-les-Pins
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Sausset-les-Pins

Le Grand Débarras

Dimanche 4 octobre 2026 de 9h à 15h. Parcours Naturel Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 15:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Plus d’une centaine d’exposants est au rendez-vous au Parcours Naturel à partir de 8h jusqu’à 15h.
Vous chinerez et troquerez des objets , des vêtements, des jouets des livres etc…tout au long de la journée.
Buvette et restauration rapide sur place.
Inscription obligatoire et ouvert aux saussetois !!!   .

Parcours Naturel Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65  tourisme.sausset.les.pins@wanadoo.fr

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English :

More than a hundred exhibitors will be present at the Nature Trail from 8 am to 3 pm.

L’événement Le Grand Débarras Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-08-25 par Mairie de Sausset-les-Pins

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