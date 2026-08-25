Le Grand Débarras Parcours Naturel Sausset-les-Pins
dimanche 4 octobre 2026 · Parcours Naturel · Sausset-les-Pins
Informations pratiques
Sausset-les-Pins
Le Grand Débarras
Dimanche 4 octobre 2026 de 9h à 15h. Parcours Naturel Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 15:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Plus d’une centaine d’exposants est au rendez-vous au Parcours Naturel à partir de 8h jusqu’à 15h.
Vous chinerez et troquerez des objets , des vêtements, des jouets des livres etc…tout au long de la journée.
Buvette et restauration rapide sur place.
Inscription obligatoire et ouvert aux saussetois !!! .
Parcours Naturel Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme.sausset.les.pins@wanadoo.fr
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English :
More than a hundred exhibitors will be present at the Nature Trail from 8 am to 3 pm.
L’événement Le Grand Débarras Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-08-25 par Mairie de Sausset-les-Pins
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