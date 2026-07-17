Festi’Yoga 2ème édition Sausset-les-Pins
dimanche 20 septembre 2026 · Sausset-les-Pins
Informations pratiques
Sausset-les-Pins
Festi’Yoga 2ème édition
Dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 18h30. 21 rue Claude Debussy Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Festi’Yoga est un Festival solidaire et engagé, accessible à tous pour connecter corps et respiration ainsi que le cœur et la conscience.
Un moment unique pour se ressourcer, découvrir et partager dans un cadre bienveillant et agréable. La moitié des recettes de cette journée sera reversée à l’Association Saussetoise Les Perles Bleues . .
21 rue Claude Debussy Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contactyogafestcotebleue@gmail.com
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English :
Festi’Yoga is a socially conscious and committed festival, open to everyone, designed to connect the body and breath, as well as the heart and consciousness.
L’événement Festi’Yoga 2ème édition Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Sausset-les-Pins
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