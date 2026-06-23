Concours de Karaoké Qui sera la voix Sausset-les-Pins
Concours de Karaoké Qui sera la voix Sausset-les-Pins vendredi 31 juillet 2026.
Sausset-les-Pins
Concours de Karaoké Qui sera la voix
Vendredi 31 juillet 2026 de 21h30 à 23h30.
Inscription du 1er au 29 juillet.
auprès de l’office de tourisme 04 42 45 60 65. môle du port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31 23:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Concours de karaoké ouvert à tous dès 10 ans.
Qui sera la voix !!
Les auditions auront lieu à la salle Gontard de la salle des arts.
16h à 18h Pré-sélection.
21h30 Finale présentée par Stéphane Arnaud et animée par le duo Showtime sur le môle du port.
Les inscriptions officielles sont ouvertes du 1 au 29 juillet auprès de l’office de tourisme 04 42 45 60 65. .
môle du port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr
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English :
Karaoke contest open to everyone ages 10 and up.
L’événement Concours de Karaoké Qui sera la voix Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-23 par Mairie de Sausset-les-Pins
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