Concours de Karaoké Qui sera la voix Sausset-les-Pins vendredi 31 juillet 2026.

Sausset-les-Pins

Concours de Karaoké Qui sera la voix

Vendredi 31 juillet 2026 de 21h30 à 23h30.

Inscription du 1er au 29 juillet.

auprès de l’office de tourisme 04 42 45 60 65. môle du port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:30:00

fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Concours de karaoké ouvert à tous dès 10 ans.

Qui sera la voix !!

Les auditions auront lieu à la salle Gontard de la salle des arts.

16h à 18h Pré-sélection.

21h30 Finale présentée par Stéphane Arnaud et animée par le duo Showtime sur le môle du port.

Les inscriptions officielles sont ouvertes du 1 au 29 juillet auprès de l’office de tourisme 04 42 45 60 65. .

môle du port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr

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English :

Karaoke contest open to everyone ages 10 and up.

L’événement Concours de Karaoké Qui sera la voix Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-23 par Mairie de Sausset-les-Pins