Fête Venitienne Môle du port Sausset-les-Pins

Informations pratiques

Sausset-les-Pins

Fête Venitienne

Vendredi 14 août 2026 de 21h à 23h30. Môle du port CD 49 Route de la couronne Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14 23:30:00

Date(s) :

2026-08-14

21h Fête Venitienne avec corso nautique au port de plaisance.

Suivi d’un feu d’artifice d’une fête foraine et d’un bal avec le groupe Omaha Goldstar sur le môle du port.

18H30 à 00h30 Navette gratuite du Collège Pierre Matraja au port de Sausset. .

Môle du port CD 49 Route de la couronne Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65

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English :

9pm Fête Venitienne with nautical parade in the marina.

L’événement Fête Venitienne Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-10 par Mairie de Sausset-les-Pins