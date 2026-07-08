DJ’ S FESTIVAL ALLFOR ANIMALs Office de tourisme Sausset-les-Pins

Informations pratiques

Sausset-les-Pins

DJ’ S FESTIVAL ALLFOR ANIMALs

Samedi 8 août 2026 de 21h30 à 0h. Office de tourisme 16 Avenue du port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:30:00

fin : 2026-08-08 00:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Podium DJ SET “All for Animals” au bénéfice de l’association 4 pattes pour 2 mains.

DJ’s Festival

Line up Sehbe AS Toko Felipe Jack Jefferson Ellak

Styles Deep house House Afro house Melodic house Tech .

Office de tourisme 16 Avenue du port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

All for Animals DJ Set at the b%E9n%E9fice to benefit the 4 Paws for 2 Hands association.

L’événement DJ’ S FESTIVAL ALLFOR ANIMALs Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-27 par Mairie de Sausset-les-Pins