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AGENDA · Sausset-les-Pins

DJ’ S FESTIVAL ALLFOR ANIMALs Office de tourisme Sausset-les-Pins

samedi 8 août 2026 · Office de tourisme · Sausset-les-Pins

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Office de tourisme
Adresse
16 Avenue du port
Ville
13960 Sausset-les-Pins
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Sausset-les-Pins

DJ’ S FESTIVAL ALLFOR ANIMALs

Samedi 8 août 2026 de 21h30 à 0h. Office de tourisme 16 Avenue du port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08 00:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Podium DJ SET “All for Animals” au bénéfice de l’association 4 pattes pour 2 mains.
DJ’s Festival
Line up Sehbe AS Toko Felipe Jack Jefferson Ellak
Styles Deep house House Afro house Melodic house Tech   .

Office de tourisme 16 Avenue du port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65  tourisme@saussetlespins.fr

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English :

All for Animals DJ Set at the b%E9n%E9fice to benefit the 4 Paws for 2 Hands association.

L’événement DJ’ S FESTIVAL ALLFOR ANIMALs Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-27 par Mairie de Sausset-les-Pins

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