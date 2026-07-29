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AGENDA · Sausset-les-Pins

Festi’vespérales Festi »Poésie Théâtre de verdure Sausset-les-Pins

mercredi 5 août 2026 · Théâtre de verdure · Sausset-les-Pins

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre de verdure
Adresse
Avenue Pierre Matraja
Ville
13960 Sausset-les-Pins
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Sausset-les-Pins

Festi’vespérales Festi »Poésie

Mercredi 5 août 2026 de 20h30 à 23h. Théâtre de verdure Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Acrobatie, jonglage, musique live et poésie.
proposé par la Compagnie ZeC SEGUIME.   .

Théâtre de verdure Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65  tourisme@saussetlespins.fr

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English :

Acrobatics, juggling, live music, and poetry.

L’événement Festi’vespérales Festi »Poésie Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Sausset-les-Pins

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