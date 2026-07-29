Festi’vespérales Festi »Poésie Théâtre de verdure Sausset-les-Pins
mercredi 5 août 2026 · Théâtre de verdure · Sausset-les-Pins
Informations pratiques
Sausset-les-Pins
Festi’vespérales Festi »Poésie
Mercredi 5 août 2026 de 20h30 à 23h. Théâtre de verdure Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05 23:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Acrobatie, jonglage, musique live et poésie.
proposé par la Compagnie ZeC SEGUIME. .
Théâtre de verdure Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Acrobatics, juggling, live music, and poetry.
L’événement Festi’vespérales Festi »Poésie Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Sausset-les-Pins
À voir aussi à Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône)
- Festi’Vespérales Festi’Opéra Théâtre de verdure Sausset-les-Pins 29 juillet 2026
- Concours de Karaoké Qui sera la voix Sausset-les-Pins 31 juillet 2026
- DJ’ S FESTIVAL ALLFOR ANIMALs Office de tourisme Sausset-les-Pins 8 août 2026
- Cinéma Plein Air En Fanfare Parcours Naturel Sausset-les-Pins 9 août 2026
- Fête Venitienne Môle du port Sausset-les-Pins 14 août 2026