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Festi’Vespérales Festi’Opéra Théâtre de verdure Sausset-les-Pins

Festi’Vespérales Festi’Opéra Théâtre de verdure Sausset-les-Pins mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Théâtre de verdure

Adresse : Avenue Pierre Matraja

Ville : 13960 Sausset-les-Pins

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Sausset-les-Pins

Festi’Vespérales Festi’Opéra

Mercredi 29 juillet 2026 de 20h30 à 23h.
Places limitées.
Inscription auprès de l’office de tourisme
04 42 45 60 65.

Mercredi 12 août 2026 de 20h30 à 23h30.
Places limitées.
Inscription à l’office de tourisme
04 42 45 60 65.

Mercredi 19 août 2026 de 20h30 à 23h30.
Places limitées.
Inscription auprès de l’office de tourisme
04 42 45 60 65. Théâtre de verdure Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:30:00
fin : 2026-08-12 23:30:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19

l’Opéra qui marquera les esprits de 2026 sera Élixir d’amour et Rigoletto de Verdi.
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Théâtre de verdure Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65  tourisme@saussetlespins.fr

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English :

the opera of 2026 will be Verdi’s Elixir of Love and Rigoletto.

L’événement Festi’Vespérales Festi’Opéra Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Sausset-les-Pins

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