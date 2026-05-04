Festi’Vespérales Festi’Opéra Théâtre de verdure Sausset-les-Pins
Festi’Vespérales Festi’Opéra Théâtre de verdure Sausset-les-Pins mercredi 29 juillet 2026.
Sausset-les-Pins
Festi’Vespérales Festi’Opéra
Mercredi 29 juillet 2026 de 20h30 à 23h.
Places limitées.
Inscription auprès de l’office de tourisme
04 42 45 60 65.
Mercredi 12 août 2026 de 20h30 à 23h30.
Places limitées.
Inscription à l’office de tourisme
04 42 45 60 65.
Mercredi 19 août 2026 de 20h30 à 23h30.
Places limitées.
Inscription auprès de l’office de tourisme
04 42 45 60 65. Théâtre de verdure Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:30:00
fin : 2026-08-12 23:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19
l’Opéra qui marquera les esprits de 2026 sera Élixir d’amour et Rigoletto de Verdi.
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Théâtre de verdure Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr
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English :
the opera of 2026 will be Verdi’s Elixir of Love and Rigoletto.
L’événement Festi’Vespérales Festi’Opéra Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Sausset-les-Pins
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