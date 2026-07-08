Informations pratiques

Sausset-les-Pins

Fêtons la Libération de la Provence

Samedi 22 août 2026 de 9h à 12h. Môle du Port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Exposition sur le port.

10h défilé des véhicules militaires dans le village.

11h Cérémonie commémorative au jardin de la salle des arts. .

Môle du Port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr

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English :

Exhibition at the harbor.

L’événement Fêtons la Libération de la Provence Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Sausset-les-Pins