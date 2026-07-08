Fêtons la Libération de la Provence Sausset-les-Pins
samedi 22 août 2026 · Sausset-les-Pins
Informations pratiques
Sausset-les-Pins
Fêtons la Libération de la Provence
Samedi 22 août 2026 de 9h à 12h. Môle du Port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22 12:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Exposition sur le port.
10h défilé des véhicules militaires dans le village.
11h Cérémonie commémorative au jardin de la salle des arts. .
Môle du Port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr
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English :
Exhibition at the harbor.
L’événement Fêtons la Libération de la Provence Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Sausset-les-Pins
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