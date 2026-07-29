UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sausset-les-Pins

Festi’Vespérales Festi’Jazz Sausset-les-Pins

mercredi 26 août 2026 · Sausset-les-Pins

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Avenue Pierre Matraja théâtre de Verdure
Ville
13960 Sausset-les-Pins
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Sausset-les-Pins

Festi’Vespérales Festi’Jazz

Mercredi 26 août 2026 de 20h30 à 23h30. Avenue Pierre Matraja théâtre de Verdure Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:30:00
fin : 2026-08-26 23:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Festi jazz hommage à Michel Petrucciani, concert par Marc Cicero.
  .

Avenue Pierre Matraja théâtre de Verdure Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65  tourisme@saussetlespins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jazz Festival in Honor of Michel Petrucciani, concert by Marc Cicero.

L’événement Festi’Vespérales Festi’Jazz Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Sausset-les-Pins

À voir aussi à Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône)