Informations pratiques

Sausset-les-Pins

Festi’Vespérales Festi’Jazz

Mercredi 26 août 2026 de 20h30 à 23h30. Avenue Pierre Matraja théâtre de Verdure Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:30:00

fin : 2026-08-26 23:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Festi jazz hommage à Michel Petrucciani, concert par Marc Cicero.

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Avenue Pierre Matraja théâtre de Verdure Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr

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English :

Jazz Festival in Honor of Michel Petrucciani, concert by Marc Cicero.

L’événement Festi’Vespérales Festi’Jazz Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Sausset-les-Pins