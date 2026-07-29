Festi’Vespérales Festi’Jazz Sausset-les-Pins
mercredi 26 août 2026 · Sausset-les-Pins
Informations pratiques
Sausset-les-Pins
Festi’Vespérales Festi’Jazz
Mercredi 26 août 2026 de 20h30 à 23h30. Avenue Pierre Matraja théâtre de Verdure Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:30:00
fin : 2026-08-26 23:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Festi jazz hommage à Michel Petrucciani, concert par Marc Cicero.
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Avenue Pierre Matraja théâtre de Verdure Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr
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English :
Jazz Festival in Honor of Michel Petrucciani, concert by Marc Cicero.
L’événement Festi’Vespérales Festi’Jazz Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Sausset-les-Pins
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