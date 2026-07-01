Cinéma Plein Air En Fanfare Parcours Naturel Sausset-les-Pins

Informations pratiques

Sausset-les-Pins

Cinéma Plein Air En Fanfare

Dimanche 9 août 2026 de 21h30 à 23h30. Parcours Naturel Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:30:00

fin : 2026-08-09 23:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde.

Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les sépare, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d’une autre vie…

à 21h30 au Parcours naturel.

Chaises à disposition pour le public. .

Parcours Naturel Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr

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English :

Thibaut is an internationally renowned conductor who travels the world.

L’événement Cinéma Plein Air En Fanfare Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Sausset-les-Pins