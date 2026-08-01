Informations pratiques

Sausset-les-Pins

Ti Group La Musique Créole

Samedi 29 août 2026 de 21h à 0h. môle du port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 21:00:00

fin : 2026-08-29 00:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Voyage dans les îles, de danse et de bonne humeur grâce à nos artistes dynamiques avec le groupe Ti Group la .

Quelle que soit la musique des Antilles, elle est faite pour exprimer la joie et la danse. C’est un bain de positivité ! .

môle du port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Travel to the islands, dance and be merry thanks to our dynamic artists with the group Ti Group la .

L’événement Ti Group La Musique Créole Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-27 par Mairie de Sausset-les-Pins