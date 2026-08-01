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AGENDA · Sausset-les-Pins

Ti Group La Musique Créole Sausset-les-Pins

samedi 29 août 2026 · Sausset-les-Pins

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
môle du port
Ville
13960 Sausset-les-Pins
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Sausset-les-Pins

Ti Group La Musique Créole

Samedi 29 août 2026 de 21h à 0h. môle du port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 21:00:00
fin : 2026-08-29 00:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Voyage dans les îles, de danse et de bonne humeur grâce à nos artistes dynamiques avec le groupe Ti Group la .
Quelle que soit la musique des Antilles, elle est faite pour exprimer la joie et la danse. C’est un bain de positivité !   .

môle du port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65  tourisme@saussetlespins.fr

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English :

Travel to the islands, dance and be merry thanks to our dynamic artists with the group Ti Group la .

L’événement Ti Group La Musique Créole Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-27 par Mairie de Sausset-les-Pins

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