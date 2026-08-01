UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sausset-les-Pins

Concert du groupe OMAHA Goldstar Sausset-les-Pins

vendredi 14 août 2026 · Sausset-les-Pins

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Môle du Port
Ville
13960 Sausset-les-Pins
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Sausset-les-Pins

Concert du groupe OMAHA Goldstar

Vendredi 14 août 2026 de 21h30 à 0h. Môle du Port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:30:00
fin : 2026-08-14 00:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Concert avec le groupe Goldstar sur le môle du port.
  .

Môle du Port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65  tourisme@saussetlespins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert with the Goldstar band on the harbor breakwater.

L’événement Concert du groupe OMAHA Goldstar Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-27 par Mairie de Sausset-les-Pins

À voir aussi à Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône)