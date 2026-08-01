Concert du groupe OMAHA Goldstar Sausset-les-Pins
vendredi 14 août 2026 · Sausset-les-Pins
Informations pratiques
Sausset-les-Pins
Concert du groupe OMAHA Goldstar
Vendredi 14 août 2026 de 21h30 à 0h. Môle du Port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:30:00
fin : 2026-08-14 00:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Concert avec le groupe Goldstar sur le môle du port.
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Môle du Port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr
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English :
Concert with the Goldstar band on the harbor breakwater.
L’événement Concert du groupe OMAHA Goldstar Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-27 par Mairie de Sausset-les-Pins
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