Le Grand jeu de l’oie de l’enfance, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô
Le Grand jeu de l’oie de l’enfance, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô dimanche 12 juillet 2026.
Le Grand jeu de l’oie de l’enfance 12 juillet – 30 août, certains dimanches Musée d’art et d’histoire – La Source Manche
Sur réservation; 8€ / Réduit : 5€ / -18 ans: 2€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T15:00:00+02:00 – 2026-07-12T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T15:00:00+02:00 – 2026-08-30T16:30:00+02:00
Musée d’art et d’histoire – La Source 50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]
En famille, créez votre propre jeu de société ! Dessinez un parcours inspiré de vos souvenirs, modelez vos pions en argile et repartez avec un jeu unique à la maison. Jeux Famille
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