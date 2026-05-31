Le Grand jeu de l’oie de l’enfance, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô

Le Grand jeu de l’oie de l’enfance 12 juillet – 30 août, certains dimanches Musée d’art et d’histoire – La Source Manche

Sur réservation; 8€ / Réduit : 5€ / -18 ans: 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T15:00:00+02:00 – 2026-07-12T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-30T15:00:00+02:00 – 2026-08-30T16:30:00+02:00

Musée d’art et d’histoire – La Source 50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]

En famille, créez votre propre jeu de société ! Dessinez un parcours inspiré de vos souvenirs, modelez vos pions en argile et repartez avec un jeu unique à la maison. Jeux Famille