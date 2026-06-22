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AGENDA · Lieurac

Le Grand Marché Lieurac

jeudi 30 juillet 2026 · Lieurac

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Hangar
Ville
09300 Lieurac
Département
Ariège
Tarif

Lieurac

Le Grand Marché

Hangar Lieurac Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 16:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Le Grand Marché
  .

Hangar Lieurac 09300 Ariège Occitanie +33 6 59 04 62 96  lesfleursdutaychel@gmail.com

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English :

The Great March%E9

L’événement Le Grand Marché Lieurac a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme, Culture et Patrimoine en Pyrénées Cathares

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