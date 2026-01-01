LE GRAND MERDIER THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

LE GRAND MERDIER

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-01-29 21:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

C’est l’histoire d’un village et de ses habitants déboussolés par la fermeture de l’usine de godasses, l’histoire d’un curé qui ne veut pas enterrer la jambe de pépé, l’histoire de pépé qui ne veut pas mourir parce qu’il a encore beaucoup de choses à apprendre à son petit- fils…

Nous assistons à un tourbillon de vie dans lequel on entre sur des notes d’accordéon, un air de tango, un chant… Un spectacle mythique ! 10 .

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

It’s the story of a village and its inhabitants disoriented by the closure of the shoe factory, the story of a priest who doesn’t want to bury Grandpa’s leg, the story of Grandpa who doesn’t want to die because he still has a lot to teach his grandson…

