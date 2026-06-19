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LE GRAND MYSTERE VEILLÉE DE CLÔTURE PARTICIPATIVE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

LE GRAND MYSTERE VEILLÉE DE CLÔTURE PARTICIPATIVE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

LE GRAND MYSTERE VEILLÉE DE CLÔTURE PARTICIPATIVE Pont de Montvert Sud Mont Lozère dimanche 9 août 2026.

Adresse
Temple
Ville
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Département
Lozère
Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Participation libre

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

LE GRAND MYSTERE VEILLÉE DE CLÔTURE PARTICIPATIVE

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Le Festival de théâtre du Grand Mystère clôture son édition par une veillée participative dans la cour du temple !
Le Festival de théâtre du Grand Mystère clôture son édition par une veillée participative dans la cour du temple !   .

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie  

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English :

The Grand Mystère Theater Festival wraps up this year’s edition with a participatory evening event in the temple courtyard!

L’événement LE GRAND MYSTERE VEILLÉE DE CLÔTURE PARTICIPATIVE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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