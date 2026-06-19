LE GRAND MYSTERE VEILLÉE DE CLÔTURE PARTICIPATIVE Pont de Montvert Sud Mont Lozère
LE GRAND MYSTERE VEILLÉE DE CLÔTURE PARTICIPATIVE Pont de Montvert Sud Mont Lozère dimanche 9 août 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
LE GRAND MYSTERE VEILLÉE DE CLÔTURE PARTICIPATIVE
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le Festival de théâtre du Grand Mystère clôture son édition par une veillée participative dans la cour du temple !
Le Festival de théâtre du Grand Mystère clôture son édition par une veillée participative dans la cour du temple ! .
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie
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English :
The Grand Mystère Theater Festival wraps up this year’s edition with a participatory evening event in the temple courtyard!
L’événement LE GRAND MYSTERE VEILLÉE DE CLÔTURE PARTICIPATIVE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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