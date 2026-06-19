Pont de Montvert Sud Mont Lozère

LE GRAND MYSTERE VEILLÉE DE CLÔTURE PARTICIPATIVE

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 19:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le Festival de théâtre du Grand Mystère clôture son édition par une veillée participative dans la cour du temple !

Le Festival de théâtre du Grand Mystère clôture son édition par une veillée participative dans la cour du temple ! .

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie

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English :

The Grand Mystère Theater Festival wraps up this year’s edition with a participatory evening event in the temple courtyard!

L’événement LE GRAND MYSTERE VEILLÉE DE CLÔTURE PARTICIPATIVE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère