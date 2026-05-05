LE GRAND PRIX DES JEUNES SOLIDAIRES, Place de l’Abricotier, Gros-Morne
LE GRAND PRIX DES JEUNES SOLIDAIRES, Place de l’Abricotier, Gros-Morne vendredi 8 mai 2026.
LE GRAND PRIX DES JEUNES SOLIDAIRES Vendredi 8 mai, 07h30 Place de l’Abricotier Martinique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T13:30:00+02:00 – 2026-05-08T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-08T13:30:00+02:00 – 2026-05-08T20:00:00+02:00
Course cycliste – Catégories U12 à U17 – Dames
Parcours : départ et arrivée Place de l’Abricotier – Tours sur circuit de Deux-Terres
Place de l’Abricotier Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique
Course cycliste