Informations pratiques

Puisserguier

LE GRAND RENDEZ-VOUS DU LOCAL

Puisserguier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Le grand rendez-vous du local marché de producteurs, dégustations, animations pour les enfants, restauration locale, ambiance musicale…

Au programme de cette journée conviviale marché de producteurs, dégustations, animations pour les enfants, restauration locale, ambiance musicale, ainsi qu’un parcours de découverte du patrimoine du village et un jeu-concours (le Passeport du Local) proposé aux visiteurs, dans le cadre de la quinzaine de l’environnement.

L’objectif de cette manifestation est de valoriser le local, de créer du lien entre habitants, commerces et visiteurs, et de faire rayonner le village de Puisserguier. .

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 74 02

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English :

The big local event: farmers’ market, tastings, activities for kids, local food, live music…

L’événement LE GRAND RENDEZ-VOUS DU LOCAL Puisserguier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN