LE GRAND RENDEZ-VOUS DU LOCAL Puisserguier
dimanche 13 décembre 2026 · Puisserguier
Informations pratiques
Puisserguier
LE GRAND RENDEZ-VOUS DU LOCAL
Puisserguier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Le grand rendez-vous du local marché de producteurs, dégustations, animations pour les enfants, restauration locale, ambiance musicale…
Au programme de cette journée conviviale marché de producteurs, dégustations, animations pour les enfants, restauration locale, ambiance musicale, ainsi qu’un parcours de découverte du patrimoine du village et un jeu-concours (le Passeport du Local) proposé aux visiteurs, dans le cadre de la quinzaine de l’environnement.
L’objectif de cette manifestation est de valoriser le local, de créer du lien entre habitants, commerces et visiteurs, et de faire rayonner le village de Puisserguier. .
Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 74 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The big local event: farmers’ market, tastings, activities for kids, local food, live music…
L’événement LE GRAND RENDEZ-VOUS DU LOCAL Puisserguier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
À voir aussi à Puisserguier (Hérault)
- FERIA DE LA MJC Puisserguier 12 septembre 2026
- Visite commentée : le vieux village, l’église, le château médiéval, Château de Puisserguier, Puisserguier 18 septembre 2026
- Jeu de piste pour découvrir le patrimoine de Puisserguier, Médiathèque Jean Jaurès, Puisserguier 19 septembre 2026
- Visite commentée du château médiéval de Puisserguier et de sa salle d’interprétation des plafonds peints médiévaux, Château de Puisserguier, Puisserguier 19 septembre 2026
- Atelier : passez votre certificat d’étude !, Écomusée de la vie d’autrefois, Puisserguier 19 septembre 2026