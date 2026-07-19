Le Grand Sit’Info Le Tilleul
dimanche 19 juillet 2026 · Le Tilleul
Informations pratiques
Le Tilleul
Le Grand Sit’Info
Rue de Mer Le Tilleul Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:30:00
fin : 2026-07-19 13:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le Grand Sit’Info, la maison de site itinérante du Grand Site est de retour sur le territoire jusqu’à fin septembre !
Tout au long de la saison, nos animateurs viendront à votre rencontre pour présenter la démarche Grand Site et les gestes clés pour vous déplacer autrement.
Au programme
– Des échanges sur les paysages et sur la façon de contribuer à leur préservation.
– Des animations sensibles, pour petits et grands aquarelle, création de paysage, pause lecture et contemplation…
– Des solutions pour se déplacer de façon durable et en sécurité, tout en respectant les lieux.
– Des partenaires proposant des animations en lien avec la découverte des paysages et l’évolution du littoral… .
Rue de Mer Le Tilleul 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 75 86 syndicatmixte@grandsitefalaisesetretat.fr
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English : Le Grand Sit’Info
L’événement Le Grand Sit’Info Le Tilleul a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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