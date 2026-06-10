Les rendez-vous d’été Jonglerie champêtre Rue du Président René Coty Le Tilleul

Le Tilleul

Les rendez-vous d’été Jonglerie champêtre

Rue du Président René Coty Parc Mathilde Le Tilleul Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Jonglerie champêtre, forme de jonglerie musicale, nous entraîne dans l’univers du chant jonglé . Entre Orient et Occident, quelques balles musicales tissent un lien aux allures

poétiques. Vincent de Lavenère nous invite à une ascension jonglée, parsemée de subtils échos montagnards. Il multiplie les pépites de jonglerie, déclinées sur plusieurs formes, tout en proposant un chemin d’écoute singulier.

Dans le cadre de la valorisation et de la préservation de ses paysages emblématiques, Le Havre Seine Métropole propose une journée d’animations le 22 juillet

• 11h Randonnée à la découverte du patrimoine de la valleuse d’Antifer,

au départ du Tilleul (tarif et réservation www.lehavreseine-patrimoine.fr

• 16h Spectacle, Jonglerie champêtre (accès libre et gratuit).

Il est possible de participer à l’ensemble de la journée ou seulement à l’un des deux rendez vous.

Durée 37 min

Tout public .

Rue du Président René Coty Parc Mathilde Le Tilleul 76790 Seine-Maritime Normandie animations-culturelles@lehavremetro.fr

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English : Les rendez-vous d’été Jonglerie champêtre

L’événement Les rendez-vous d’été Jonglerie champêtre Le Tilleul a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie