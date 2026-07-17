Le Grand Soir / Spécial Michel Legrand, JASS CLUB, Paris

Informations pratiques

Le Grand Soir / Spécial Michel Legrand Jeudi 3 septembre, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-03T19:30:00+02:00 – 2026-09-03T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-03T21:30:00+02:00 – 2026-09-03T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Compositeur, arrangeur, homme de la Nouvelle Vague et conquérant d’Hollywood, le génie de Michel Legrand ne tient dans aucune case. On lui doit Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, Un été 42, L’Affaire Thomas Crown : autant de chefs-d’œuvre qui ont marqué l’histoire du cinéma. Mais il était avant tout un homme de jazz… Michel Legrand n’a jamais vraiment quitté la scène. ‘Le Grand Soir’ lui rend hommage à travers ses morceaux les plus emblématiques, réinventés par six musiciennes et musiciens aux arrangements originaux mêlant liberté du jazz et esprit de la comédie musicale. La formation, pensée sans batterie, sublime les voix, les cordes et les cuivres pour plonger au cœur d’un son chaleureux et intimiste. **Lucie Guillem** / voix **Alba Obert** / violon, voix **Tom Naouri** / saxophone, voix **Sandro Torsiello** / saxophone **Jean Saint Loubert** / piano **Nicolas Fleury** / contrebasse

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/581-Le-Grand-Soir-Special-Michel-Legrand?session=581 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/583-Le-Grand-Soir-Special-Michel-Legrand?session=583 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Compositeur, arrangeur, homme de la Nouvelle Vague et conquérant d’Hollywood, le génie de Michel Legrand ne tient dans aucune case. On lui doit Les Parapluies de Cherbourg, Les Demois …