Paray-le-Monial

Le Grand Spectacle de Marionnettes au cirque

Boulevard Henri de Régnier Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-29 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Guignol fait son show ! Avec nos amis les mascottes Chase, Mickey, Stitch, et plein d’autres. .

Boulevard Henri de Régnier Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 46 70 68

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English :

L’événement Le Grand Spectacle de Marionnettes au cirque Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-04-17 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I