Le grand vol des rapaces Ferrière-Larçon
Le grand vol des rapaces Ferrière-Larçon mardi 11 août 2026.
Ferrière-Larçon
Le grand vol des rapaces
Ferrière-Larçon Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 13:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Le mois d’août est la saison idéale pour découvrir les rapaces. Venez les découvrir avec un naturaliste passionné. nscriptions indispensables en lien https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/a-la-decouverte-du-castor-2-1.Familles
Le mois d’août est la saison idéale pour découvrir les rapaces. Les ascendances thermiques sont importantes et permettent à des espèces telles que les bondrées et les circaètes de migrer. Comment les différencier et apprendre les critères pour les identifier ? Venez les découvrir avec un naturaliste passionné.
Inscriptions indispensables en lien https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/a-la-decouverte-du-castor-2-1 5 .
Ferrière-Larçon 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 51 81 84 indre-et-loire@lpo.fr
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English :
August is the ideal time to discover birds of prey. Come and discover them with a passionate naturalist. Registration is essential and can be found at https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/a-la-decouverte-du-castor-2-1.
L’événement Le grand vol des rapaces Ferrière-Larçon a été mis à jour le 2026-05-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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