Ferrière-Larçon

Le grand vol des rapaces

Ferrière-Larçon Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-11 13:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Le mois d’août est la saison idéale pour découvrir les rapaces. Venez les découvrir avec un naturaliste passionné. nscriptions indispensables en lien https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/a-la-decouverte-du-castor-2-1.Familles

Le mois d’août est la saison idéale pour découvrir les rapaces. Les ascendances thermiques sont importantes et permettent à des espèces telles que les bondrées et les circaètes de migrer. Comment les différencier et apprendre les critères pour les identifier ? Venez les découvrir avec un naturaliste passionné.

Inscriptions indispensables en lien https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/a-la-decouverte-du-castor-2-1 5 .

Ferrière-Larçon 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 51 81 84 indre-et-loire@lpo.fr

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English :

August is the ideal time to discover birds of prey. Come and discover them with a passionate naturalist. Registration is essential and can be found at https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/a-la-decouverte-du-castor-2-1.

L’événement Le grand vol des rapaces Ferrière-Larçon a été mis à jour le 2026-05-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire