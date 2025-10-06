Le Grimoire aux histoires Place René Monory Dangé-Saint-Romain
samedi 3 octobre 2026 · Place René Monory · Dangé-Saint-Romain
Informations pratiques
Dangé-Saint-Romain
Le Grimoire aux histoires
Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
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Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 19 86 mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr
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English : Le Grimoire aux histoires
L’événement Le Grimoire aux histoires Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2026-07-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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