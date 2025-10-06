Présentation de saison des 3T Place René Monory Dangé-Saint-Romain

Informations pratiques

Dangé-Saint-Romain

Présentation de saison des 3T

Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

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Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 79 mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr

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English : Présentation de saison des 3T

L’événement Présentation de saison des 3T Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2026-07-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne