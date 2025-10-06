UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dangé-Saint-Romain

Présentation de saison des 3T Place René Monory Dangé-Saint-Romain

samedi 26 septembre 2026 · Place René Monory · Dangé-Saint-Romain

Présentation de saison des 3T Place René Monory Dangé-Saint-Romain

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Place René Monory
Adresse
Médiathèque de Dangé Saint Romain
Ville
86220 Dangé-Saint-Romain
Département
Vienne
Tarif

Dangé-Saint-Romain

Présentation de saison des 3T

Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :
2026-09-26

  .

Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 79  mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Présentation de saison des 3T

L’événement Présentation de saison des 3T Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2026-07-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Dangé-Saint-Romain (Vienne)