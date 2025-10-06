Présentation de saison des 3T Place René Monory Dangé-Saint-Romain
samedi 26 septembre 2026 · Place René Monory · Dangé-Saint-Romain
Informations pratiques
Dangé-Saint-Romain
Présentation de saison des 3T
Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
.
Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 79 mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Présentation de saison des 3T
L’événement Présentation de saison des 3T Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2026-07-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne