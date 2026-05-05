Le Gros Tube – Fanfare Funk, Domaine régional de Villarceaux, Chaussy

Le Gros Tube – Fanfare Funk Samedi 11 juillet, 19h00 Domaine régional de Villarceaux Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T21:00:00+02:00

Créé en 2004 dans l’esprit des brass bands de la Nouvelle-Orléans, Le Gros Tube s’inspire des pionniers français du genre, comme Ceux Qui Marchent Debout ou Uranus Bruyant. Cette fanfare au groove survolté enflamme scènes, rues et festivals, entraînant même les plus timides. Autour d’un chanteur-flûtiste, le groupe mêle compositions originales et influences funk, jazz, rock, hip‑hop, reggae et afrobeat, en version acoustique.

Domaine régional de Villarceaux D142, 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France http://villarceaux.iledefrance.fr/ Labellisé « Jardin remarquable », le parc du domaine de Villarceaux se compose d’un jardin à la française et d’un jardin à l’anglaise, d’un vertugadin bordé de 14 statues provenant d’Italie, d’un grand étang, d’une terrasse médiévale et d’un jardin de plantes médicinales. On y trouve aussi l’un des rares exemples de jardin sur l’eau préservés en France. L’ensemble du domaine a reçu le label « Espace végétal écologique » en 2012.

Venez danser au son du Gros Tube !

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