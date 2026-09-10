UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Le Harem et son contraire : pour un retournement iconographique, Musée d’arts de Nantes, Nantes

jeudi 24 septembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Le Harem et son contraire : pour un retournement iconographique, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Le Harem et son contraire : pour un retournement iconographique Jeudi 24 septembre, 19h15 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:15:00+02:00 – 2026-09-24T20:15:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:15:00+02:00 – 2026-09-24T20:15:00+02:00

Par Jocelyne Dakhlia, historienne et anthropologue (EHESS)
En partenariat avec l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et en rebond de la 15e édition du Festival de l’histoire de l’art qui mettait le Maroc à l’honneur, cette conférence aborde la contre-représentation du Harem, bien éloigné des stéréotypes occidentaux, en lien avec les oeuvres de la salle orientaliste.
Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« link »: « https://www.festivaldelhistoiredelart.fr/rebond-du-fha26-au-musee-darts-de-nantes/ »}]
Les conférences du musée histoire de l’art

© Musée d’arts de Nantes

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)