Le jardin au Moyen Âge usages culinaires, santé et cosmétique Persquen
Le jardin au Moyen Âge usages culinaires, santé et cosmétique Persquen dimanche 14 juin 2026.
Le jardin au Moyen Âge usages culinaires, santé et cosmétique
Chapelle Saint-Vincent Persquen Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:30:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Poussez les portes de ce jardin pour découvrir les multiples usages des plantes au Moyen Âge. Conférence de Clotilde Bourget-Ferronnière .
Chapelle Saint-Vincent Persquen 56160 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le jardin au Moyen Âge usages culinaires, santé et cosmétique Persquen a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan