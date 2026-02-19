Le jardin au Moyen Âge usages culinaires, santé et cosmétique Persquen

Le jardin au Moyen Âge usages culinaires, santé et cosmétique

Chapelle Saint-Vincent Persquen Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:30:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Poussez les portes de ce jardin pour découvrir les multiples usages des plantes au Moyen Âge. Conférence de Clotilde Bourget-Ferronnière .

Chapelle Saint-Vincent Persquen 56160 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04

