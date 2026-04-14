Le jardin clos et les jardins du château – Journée portes ouvertes annuelle, Château de la Carrière, La Cropte

Le jardin clos et les jardins du château – Journée portes ouvertes annuelle 6 et 7 juin Château de la Carrière Mayenne

Adultes €7 – Enfant Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Samedi – Visite libre

Dimanche – Visites guidées du jardin (~45 min)

à 11h00

à 14h00

à 16h00

• Parking gratuit disponible dans le paddock (suivre les panneaux parking).

• Déjeuner au Château de la Carrière – Dimanche uniquement

Profitez d’un délicieux déjeuner préparé par notre cheffe et propriétaire Suzie Jackson, avec des ingrédients frais de notre potager et de fermes locales. Chaque plat met à l’honneur les saveurs de la campagne française.

Il s’agit d’un menu unique en 3 plats, café ou thé inclus.

Réservation pour le déjeuner obligatoire. Merci de réserver via notre site internet.

• Boutique du Château de la Carrière ouverte samedi et dimanche

• Stand de vêtements Flomado ouvert dimanche

• Pique-niques non autorisés

• Chiens et chats non autorisés

• Les allées en gravier ne sont pas adaptées aux fauteuils roulants ni aux personnes à mobilité réduite

Site internet : https://www.ourfrenchcountrychateau.com/shop/p/rendez-vous-aux-jardins-2025-kwczd

Château de la Carrière la carriere la cropte La Cropte 53170 Mayenne Pays de la Loire 0670032027 https://www.ourfrenchcountrychateau.com https://www.instagram.com/ourfrenchcountrychateau [{« link »: « https://www.ourfrenchcountrychateau.com/shop/p/rendez-vous-aux-jardins-2025-kwczd »}] Château du XIXe siècle avec jardins exquis, propriété privée. Jardin conçu en 2019 par Paul Bangay, célèbre concepteur de jardin australien. Le jardin clos combine la formalité française avec des plantes vivaces abondantes et un potager biologique productif pour nourrir les invités d’été. Le jardin de coupe offre une grande variété de belles fleurs pour les intérieurs du château et les projets d’impression botanique. La serre est un point central du jardin. Suivez les panneaux indiquant le parking.

Samedi – Visite libre

©simongriffiths