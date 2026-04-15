Rendez-vous aux Jardins Visite guidée du jardin clos au Château de La Carrière La Cropte

La Cropte

Rendez-vous aux Jardins Visite guidée du jardin clos au Château de La Carrière

Château de la Carrière La Cropte Mayenne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Château du 19ème siècle avec des jardins exquis, propriété privée et jamais ouverte au public auparavant.

Jardin conçu en 2019 par Paul Bangay, célèbre designer de jardins australiens. Le jardin clos combine la formalité française avec des plantes vivaces abondantes et un potager organique productif pour nourrir les invités d’été. Le jardin de coupe offre une grande variété de belles fleurs pour les intérieurs du château et les projets d’impression botanique. La serre est un point central du jardin.

Samedi Visite libre

Dimanche Visites guidées du jardin (~45 min)

à 11h00

à 14h00

à 16h00

• Parking gratuit disponible dans le paddock (suivre les panneaux parking).

• Déjeuner au Château de la Carrière Dimanche uniquement

Profitez d’un délicieux déjeuner préparé par notre cheffe et propriétaire Suzie Jackson, avec des ingrédients frais de notre potager et de fermes locales. Chaque plat met à l’honneur les saveurs de la campagne française.

Il s’agit d’un menu unique en 3 plats, café ou thé inclus.

Réservation pour le déjeuner obligatoire. Merci de réserver via notre site internet.

• Boutique du Château de la Carrière ouverte samedi et dimanche

• Stand de vêtements Flomado ouvert dimanche

• Pique-niques non autorisés

• Chiens et chats non autorisés

• Les allées en gravier ne sont pas adaptées aux fauteuils roulants ni aux personnes à mobilité réduite .

Château de la Carrière La Cropte 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 70 03 20 27

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English :

19th-century chateau with exquisite gardens, privately owned and never before open to the public.

L’événement Rendez-vous aux Jardins Visite guidée du jardin clos au Château de La Carrière La Cropte a été mis à jour le 2026-04-15 par SUD MAYENNE