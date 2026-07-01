Le Jardin de Flore, Fournil L’Ami du Pain d’Autan, Montbrun-Lauragais

Informations pratiques

Le Jardin de Flore Dimanche 5 juillet, 10h30 Fournil L’Ami du Pain d’Autan Haute-Garonne

Sur réservation. Spectacle : 10€ / Tarif réduit : 6 € / Tarif soutien : 15 €. Atelier : 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T10:30:00+02:00 – 2026-07-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T10:30:00+02:00 – 2026-07-05T15:00:00+02:00

Le Jardin de Flore

Par l’ensemble Les Aequinoxes

10h30 – Spectacle

13h30-15h – Atelier floral (cyanotype et monotype)

Pause gourmande avec fabrication de pizzas. Amenez vos garnitures.

Sur réservation. Tout public.

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Spectacle :

On les cueille, on les peint, on les respire, on les offre… et parfois, on les voit disparaître.

Symboliques, esthétiques, éphémères, les fleurs accompagnent et rythment nos vies. Présentes dans nos gestes les plus simples comme dans nos rituels les plus profonds, elles traversent nos histoires et habitent nos mémoires.

Avec une flûte baroque, quelques contes, l’ombre d’un arbre, le parfum des fleurs, Le Jardin de Flore vous invite dans une parenthèse de poésie et de musique, à partager en famille ou entre amis.

Au fil des récits et des mélodies, les fleurs prennent la parole et dévoilent leurs secrets : drôles, merveilleux, mystérieux ou émouvants. Un tournesol, un coquelicot ou un perce-neige deviennent les guides de votre voyage. Un voyage sensible au cœur d’un jardin peuplé d’histoires et de symboles.

Un moment de douceur et de réenchantement pour petits et grands.

Atelier floral :

Cyanotypes et empreintes florales, tout public (à partir de 6 ans), durée 1h30

Inventée en 1842 par l’astronome et scientifique anglais John Herschel, puis popularisée par la botaniste Anna Atkins, la technique du cyanotype est un procédé photographique ancien qui permet de révéler et de fixer les traces de la lumière par contact.

Les participants apprendront à fabriquer une feuille photosensible et à composer leur image à l’aide d’éléments naturels, au gré de leur imagination. Après les avoir exposées au soleil, ils auront la joie de voir leurs compositions apparaître dans l’eau, comme par magie…

Parce que la réalisation des cyanotypes nécessite du temps de pose et un ensoleillement suffisant, un atelier d’empreintes végétales est proposé en parallèle — ou en remplacement si le soleil fait défaut. À l’aide de plantes naturelles et de peinture, les participants créeront des impressions uniques révélant les formes, les textures et les détails des végétaux. Ces compositions évoquent les premières expérimentations photographiques et les herbiers d’autrefois.

Chaque participant repartira avec ses créations.

Fournil L’Ami du Pain d’Autan 1 chemin de l’hom, Montbrun-Lauragais Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 94 18 61 »}]

Un conte-musicale floral, une pause gourmande et un atelier floral. conte-musical tout public