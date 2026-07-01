Le Jardin de Flore, Les gites de la tabernole, Montbrun-Lauragais

Informations pratiques

Le Jardin de Flore Dimanche 12 juillet, 16h00 Les gites de la tabernole Haute-Garonne

Sur réservation. Prix libre et conscient (10 € conseillé).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T16:00:00+02:00 – 2026-07-12T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-12T16:00:00+02:00 – 2026-07-12T17:30:00+02:00

Le Jardin de Flore

Par l’ensemble Les Aequinoxes

16h – Spectacle

Gouter offert après le spectacle !

Visite du jardin nature.

Sur réservation. Tout public.

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Spectacle :

On les cueille, on les peint, on les respire, on les offre… et parfois, on les voit disparaître.

Symboliques, esthétiques, éphémères, les fleurs accompagnent et rythment nos vies. Présentes dans nos gestes les plus simples comme dans nos rituels les plus profonds, elles traversent nos histoires et habitent nos mémoires.

Avec une flûte baroque, quelques contes, l’ombre d’un arbre, le parfum des fleurs, Le Jardin de Flore vous invite dans une parenthèse de poésie et de musique, à partager en famille ou entre amis.

Au fil des récits et des mélodies, les fleurs prennent la parole et dévoilent leurs secrets : drôles, merveilleux, mystérieux ou émouvants. Un tournesol, un coquelicot ou un perce-neige deviennent les guides de votre voyage. Un voyage sensible au cœur d’un jardin peuplé d’histoires et de symboles.

Un moment de douceur et de réenchantement pour petits et grands.

Les gites de la tabernole 1051 chemin de la Ginestière, 31450 Montbrun-Lauragais Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 26 42 83 »}]

Un conte-musicale floral et une pause gourmande. conte-musical tout public