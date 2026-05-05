Le jardin de Henček, Henčekova záhrada, Bratislava

Le jardin de Henček 6 et 7 juin Henčekova záhrada

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Henček Garden participera à l’événement international Rendezvous aux Jardins en 2026, offrant au public un programme de week-end axé sur l’exploration de l’espace à travers l’art, l’histoire et les activités partagées.

Le jardin est un espace public communautaire situé dans le quartier historique de Podhradie à Bratislava, au pied des Petites Carpathes. Ce lieu est significativement façonné par son passé géologique et urbain, dont les couches sont encore visibles dans le terrain lui-même.

Il se trouve dans la zone des anciens quartiers de Zuckermandel et Vydrica, qui sont parmi les plus anciennes parties de la ville. Au cours du XXe siècle, ces zones ont été en grande partie démolies, principalement dans le cadre de la construction du pont SNP. Les traces de ce passé restent présentes dans le jardin, sous la forme de fragments de murs, de fondations et de vestiges du tissu urbain d’origine.

À partir des années 1960, les habitants locaux ont progressivement commencé à cultiver et améliorer l’espace comme une extension naturelle de leur cadre de vie. Après une période de déclin, le jardin a été revitalisé à nouveau depuis 2022 grâce à l’initiative d’une nouvelle génération de voisins qui l’ont façonné par des soins partagés et des pratiques communautaires. Aujourd’hui, il fonctionne comme un espace public ouvert et informel qui n’est pas le résultat d’une conception unique, mais d’un développement continu.

Au sein de l’événement, le jardin est présenté comme un paysage vivant où s’entremêlent histoire, nature et approches artistiques contemporaines. Un élément clé du programme est l’intégration d’œuvres d’art in situ. En collaboration avec des élèves de l’école secondaire de menuiserie et de design, une série de sculptures a été créée directement à partir de troncs d’arbres debout initialement destinés à être enlevés. Ces interventions reflètent la transformation du lieu tout en recherchant une relation sensible entre les processus naturels et l’intervention humaine.

Une installation de Jakub Hauskrecht répond également au thème de cette année et invite les visiteurs à observer plus attentivement l’espace et ses détails.

Pendant le week-end, le jardin propose un programme public : des visites guidées de différents points de vue interprétatifs, du yoga matinal et un événement de contes pour les enfants. À travers ces activités, les visiteurs peuvent se familiariser avec le lieu et l’expérimenter comme un espace de rencontre, de perception et de partage.

Henček Garden devient ainsi non seulement un lieu à visiter, mais aussi un espace de perception – façonné par la mémoire, l’attention et la présence des personnes qui s’en occupent.

Samedi 6 juin 2026

• 9h00 – Commencez votre matinée avec du yoga

• 11h00 | 14h00 | 17h00 – Explorez le jardin à travers des visites guidées sous différents angles

Dimanche 7 juin 2026

• 11h00 | 14h00 | 17h00 – Visites guidées de jardins sous différents angles

• 15h00 – L’heure du conte pour les enfants : Le petit elfe à lunettes avec l’écrivaineKris> Balúchová

Installation d’objets artistiques : Jakub Hauskrecht

(en référence au thème de cette année : la vue)

Henčekova záhrada Zizkova 24 Bratislava Bratislava 811 02 Bratislava Bratislava https://www.instagram.com/hencekovazahrada?igsh=emcwdDk3NGJ2YWgy&utm_source=qr

Henček Garden participera à l’événement international Rendezvous aux Jardins en 2026, offrant au public un programme de week-end axé sur l’exploration de l’espace à travers l’art, l’histoire et les à…

©Jakub Hauskrecht