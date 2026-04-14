Le jardin magique de Rudavsky, Rudavskys Magic Garden, Bratislava

Le jardin magique de Rudavsky 5 et 6 juin Rudavskys Magic Garden

Tarif d’entrée suggéré (facultatif) : 10 € (contribution destinée à soutenir les artistes et le développement de futurs événements et espaces artistiques)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Le Jardin Magique de Rudavsky est un jardin d’art, un musée et un espace culturel unique en son genre, situé aux abords de Bratislava, où nature et beaux-arts se rencontrent. Créé à l’origine comme un jardin de sculptures, il s’est progressivement transformé en une galerie à ciel ouvert abritant plus de 300 œuvres d’art. Ce jardin est un lieu de rencontre entre l’art, la nature et l’énergie créative, offrant aux visiteurs une expérience exceptionnelle.

Rudavskys Magic Garden Korytnická 10655/37 Bratislava 821 06 Podunajské Biskupice Région de Bratislava http://magicgardengallery.com Rudavskys Magic Garden est un jardin d’art unique, un musée et un espace culturel à la périphérie de Bratislava, où la nature et les beaux-arts se croisent. L’espace a été créé comme un jardin de sculptures et s’est progressivement transformé en une galerie à ciel ouvert avec plus de 300 œuvres d’art. Le jardin est un lieu de rencontre entre l’art, la nature et l’énergie créative, offrant aux visiteurs une expérience exceptionnelle

Le Jardin Magique de Rudavsky est un jardin d’art, un musée et un espace culturel unique en son genre, situé aux abords de Bratislava, où nature et beaux-arts se rencontrent. Créé à l’origine comme à…

© Rudavsky’s Magic Garden