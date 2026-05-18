Le jardin des clowns Saint-Gérand-Croixanvec
Le jardin des clowns Saint-Gérand-Croixanvec mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Gérand-Croixanvec
Le jardin des clowns
Lande de la mer Saint-Gérand-Croixanvec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Exposition et jeux où l’objectif est de trouver des personnages cachés dans différentes scènes.
Vous trouverez dans le jardin des clowns: (jeux de lancer, tir à l’arc, table de pique nique, mini musée du clown…)
Une idée de sortie avec les enfants
Le jardin est sous surveillance vidéo.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents. .
Lande de la mer Saint-Gérand-Croixanvec 56920 Morbihan Bretagne +33 6 47 56 13 07
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English :
L’événement Le jardin des clowns Saint-Gérand-Croixanvec a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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