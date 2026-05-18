Saint-Gérand-Croixanvec

Le jardin des clowns

Lande de la mer Saint-Gérand-Croixanvec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Exposition et jeux où l’objectif est de trouver des personnages cachés dans différentes scènes.

Vous trouverez dans le jardin des clowns: (jeux de lancer, tir à l’arc, table de pique nique, mini musée du clown…)

Une idée de sortie avec les enfants

Le jardin est sous surveillance vidéo.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents. .

Lande de la mer Saint-Gérand-Croixanvec 56920 Morbihan Bretagne +33 6 47 56 13 07

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English :

L’événement Le jardin des clowns Saint-Gérand-Croixanvec a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté