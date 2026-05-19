Combrit

Le Jardin des livres

Quai Jacques de Thézac Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

De nombreux auteurs seront présents.

Présence de la librairie Le Livre et la Plume de Concarneau.

Buvette tenue par l’association Bravo Théâtre.

Présence d’un food-truck à l’heure du déjeuner.

Entrée libre.

Événement organisé par la médiathèque de Combrit Sainte-Marine. .

Quai Jacques de Thézac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 90 81

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English :

L’événement Le Jardin des livres Combrit a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Destination Pays Bigouden