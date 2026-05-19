Le Jardin des livres Combrit
Le Jardin des livres Combrit mardi 21 juillet 2026.
Combrit
Le Jardin des livres
Quai Jacques de Thézac Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
De nombreux auteurs seront présents.
Présence de la librairie Le Livre et la Plume de Concarneau.
Buvette tenue par l’association Bravo Théâtre.
Présence d’un food-truck à l’heure du déjeuner.
Entrée libre.
Événement organisé par la médiathèque de Combrit Sainte-Marine. .
Quai Jacques de Thézac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 90 81
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English :
L’événement Le Jardin des livres Combrit a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Destination Pays Bigouden
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