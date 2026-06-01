LE JARDIN D’UN AUTRE REGARD, Pépinière SOCIALE ET SOLIDAIRE P.A.I.E 2002, Baie-Mahault

LE JARDIN D’UN AUTRE REGARD 5 – 7 juin Pépinière SOCIALE ET SOLIDAIRE P.A.I.E 2002 Guadeloupe

Réservation pour les établissement scolaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

Dans le cadre de la 23ᵉ édition des « Rendez-vous aux jardins », l’association P.A.I.E 2002 vous invite à visiter son site à vocation sociale et solidaire.

À cette occasion, vous pourrez découvrir le travail des jeunes et apprécier nos installations dédiées à la formation aux métiers du jardin et de la production horticole.

Comme chaque année, vous aurez la possibilité de participer à nos ateliers d’initiation et de perfectionnement afin d’améliorer vos pratiques dans le domaine de la production végétale et de l’entretien des plantes. Vous pourrez également enrichir vos connaissances pour mener à bien vos projets d’aménagement.

Au programme de cette édition :

Le samedi 6 de 9H30 à 12H

Une thématique autour des plantes sauvages comestibles de la flore locale :

 Un atelier de présentation des espèces, animé par l’association GWADA BOTANICA, spécialisée en botanique et dans l’étude de la flore indigène des espaces naturels de la Guadeloupe ;

 Un atelier culinaire avec le chef cuisinier et technicien agronome gastronomie Marco BERNIER, proposant recettes, démonstrations et dégustations à base de plantes comestibles du jardin

Le dimanche 7 à 10h

Une initiation à l’art floral Japonais « IKEBANA » :

• Avec la participation de l’association Guadeloupe IKEBANA

Le samedi 6 à 15H et le dimanche 7 à 9h

Des ateliers pratiques autour de la production végétale :

• Bouturage

• Semis

• Soins aux plantes

• …

(Des ateliers pourrons être déclenchés à tout moment durant ces deux jours en fonction du nombre de participant)

Spéciale braderie

• Plants maraîchers

• Plantes aromatiques

• Plantes ornementales…

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Organisation des journées :

Scolaire :

• Vendredi : réservé aux établissements scolaires (sur inscription – places limitées)

Grand public :

• Samedi de 8H – 16H

• Dimanche : 8H – 15H

Pépinière SOCIALE ET SOLIDAIRE P.A.I.E 2002 MOUDONG 97122 BAIE-MAHAULT Baie-Mahault 97122 Guadeloupe Guadeloupe 0590803191-0590469181 La pépinière Sociale et Solidaire a été créée il y une quinzaine d’année pour favoriser l’insertion et la formation des jeunes sans emploi et sans formation. Nous inscrivons notre démarche dans une dynamique de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire). Ainsi, nous proposons une professionnalisation dans le secteur de la production horticole à nos salariés tout en développent une démarche économique par la vente de nos productions. Nous nous trouvons au niveau de l’échangeur de DESTRELLAN près de la station de télévision Guadeloupe la 1 ère et du nouveau siège de EDF . Sur place il est possible de se garer.

Dans le cadre de la 23ᵉ édition des « Rendez-vous aux jardins », l’association P.A.I.E 2002 vous invite à visiter son site à vocation sociale et solidaire.

©P.A.I.E 2002