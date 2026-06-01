Le jardin sous un autre angle de vue, Caribbean business center, Baie-Mahault
Le jardin sous un autre angle de vue, Caribbean business center, Baie-Mahault vendredi 5 juin 2026.
Le jardin sous un autre angle de vue 5 et 6 juin Caribbean business center Guadeloupe
Entre 3€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T17:45:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:45:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
11h 45 -Vendredi 5 juin – mini conférence
Dans le cadre de l’évènement annuel : « Rendez-vous au jardins », dont le thème porte sur la Vue , nous vous proposons une mini conférence : « Comprendre comment la vue influence notre perception du végétal »
“Le jardin sous un autre angle de vue : « Prendre soin de sa vue au naturel” Un moment convivial autour des plantes du jardin …du bien-être,
Regarder, comprendre, se détendre” Le végétal comme outil de bien-être visuel (réduction du stress)
Accessible à tous
10h45 -Samedi matin : Atelier pratique
Dans le cadre de l’évènement annuel : » Rendez-vous au jardins, dont le thème porte sur la Vue nous vous proposons au sein du salon seniors un atelier pratique
Atelier rempotage “composer pour le regard”
créer une composition esthétique adaptée à un espace intérieur
règles simples de composition visuelle (hauteur, volume, contraste)
choix de plantes adaptées à l’intérieur
création d’un pot décoratif
travail sur l’équilibre visuel (feuilles larges/fines, clair/foncé)
(Apporter votre matériel, nous consulter)
Caribbean business center de Jarry Baie Mahault, 97122, Guadeloupe Baie-Mahault 97122 Guadeloupe Guadeloupe +590690137073 https://www.tropikproductionevents.com [{« type »: « phone », « value »: « +590690137073 »}] dans le cadre du salon des seniors , nous pressentons un atelier et une mini conférence autour de la thématique retenue presence de parking
11h 45 -Vendredi 5 juin – mini conférence
©visuel officiel