Le Jardin en fête, Jardin pédagogique, Saint-Maur-des-Fossés
samedi 19 septembre 2026 · Jardin pédagogique · Saint-Maur-des-Fossés
Informations pratiques
Le Jardin en fête Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 Jardin pédagogique Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Journée porte-ouverte au jardin pédagogique. Le jardin pédagogique a été imaginé par le Conseil municipal des Enfants. 600 m2 ont ainsi été aménagés pour accueillir plantes aromatiques, plantes potagères, plantes ornementales et arbres fruitiers… La nature en ville ! Les pratiques y sont vertueuses, agro-écologiques et expérimentales.
Venez découvrir le jardin pédagogique et profitez d’une visite guidée de cet écrin de verdure. Des activités vous seront proposées.
Jardin pédagogique 43 avenue Denfert-Rochereau 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94210 Les Mûriers Val-de-Marne Île-de-France
Visite guidée lors de la journée porte ouvertes du jardin pédagogique
© Ville de Saint-Maur-des-Fossés
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