Le jardin en images, Jardin Pédagogique de Sarcelles, Sarcelles

Informations pratiques

Le jardin en images Samedi 19 septembre, 14h00 Jardin Pédagogique de Sarcelles Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le jardin en images

nous vous proposons un rallye en images à travers le jardin : dessins, empreintes et photos pour garder la mémoire de ce patrimoine vivant et imaginer le jardin de demain.

Jardin Pédagogique de Sarcelles 15 impasse des pilliers Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France 06 47 60 38 17 http://inventerre.org https://www.instagram.com/inventerre_sarcelles/ Depuis 2009 la ville de Sarcelles a confié à l’association Inven’terre la responsabilité de la gestion et de l’entretien du parc public Grimard. Celui-ci est devenu le jardin pédagogique de la ville de Sarcelles. Il s’agit d’un espace de plus de 3000m², pleinement consacré à l’éducation à l’environnement et au développement durable et à la création de lien social. Ce jardin permet de sensibiliser le public et de réaliser de nombreuses animations et visites thématiques à destination de groupes scolaires ou périscolaires, d’associations, de centres sociaux et tout public. Organisé par thèmes, on y trouve près de 500 espèces végétales, une vingtaine d’espèces d’arbres, un rucher, une mare, des lapins … Une dizaine de parcelles individuelles sont entretenues par des habitants bénévoles, et de nombreux supports pédagogiques. Gratuit et ouvert à tous et à tous âges: 15 Impasse des Piliers, 95200 Sarcelles (10 minutes de marche de la Gare de Sarcelles Saint-Brice) En voitures: De nombreuses places de parkings gratuites à proximités En transport en commun: TRAIN: Transilien Ligne H – Gare de Sarcelles Saint-Brice BUS: Place de Verdun (268 ou 368)​Place du Souvenir Français (269) Théodore Bullier (133)

Le jardin en images

©Julien Szymczak