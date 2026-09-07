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Le jardin en images, Jardin Pédagogique de Sarcelles, Sarcelles

samedi 19 septembre 2026 · Jardin Pédagogique de Sarcelles · Sarcelles

Le jardin en images, Jardin Pédagogique de Sarcelles, Sarcelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Jardin Pédagogique de Sarcelles
Adresse
15 impasse des pilliers
Ville
95200 Sarcelles
Département
Val-d'Oise

Le jardin en images Samedi 19 septembre, 14h00 Jardin Pédagogique de Sarcelles Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le jardin en images

nous vous proposons un rallye en images à travers le jardin : dessins, empreintes et photos pour garder la mémoire de ce patrimoine vivant et imaginer le jardin de demain.

Jardin Pédagogique de Sarcelles 15 impasse des pilliers Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France 06 47 60 38 17 http://inventerre.org https://www.instagram.com/inventerre_sarcelles/ Depuis 2009 la ville de Sarcelles a confié à l’association Inven’terre la responsabilité de la gestion et de l’entretien du parc public Grimard. Celui-ci est devenu le jardin pédagogique de la ville de Sarcelles. Il s’agit d’un espace de plus de 3000m², pleinement consacré à l’éducation à l’environnement et au développement durable et à la création de lien social. Ce jardin permet de sensibiliser le public et de réaliser de nombreuses animations et visites thématiques à destination de groupes scolaires ou périscolaires, d’associations, de centres sociaux et tout public. Organisé par thèmes, on y trouve près de 500 espèces végétales, une vingtaine d’espèces d’arbres, un rucher, une mare, des lapins … Une dizaine de parcelles individuelles sont entretenues par des habitants bénévoles, et de nombreux supports pédagogiques. Gratuit et ouvert à tous et à tous âges: 15 Impasse des Piliers, 95200 Sarcelles (10 minutes de marche de la Gare de Sarcelles Saint-Brice) En voitures: De nombreuses places de parkings gratuites à proximités En transport en commun: TRAIN: Transilien Ligne H – Gare de Sarcelles Saint-Brice BUS: Place de Verdun (268 ou 368)​Place du Souvenir Français (269) Théodore Bullier (133)
Le jardin en images

©Julien Szymczak

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