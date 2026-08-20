AGENDA · Sarcelles
Mirrabooka, balade au bout du monde, Médiathèque Simone Veil, Sarcelles
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Simone Veil · Sarcelles
Informations pratiques
Mirrabooka, balade au bout du monde Mercredi 7 octobre, 16h00 Médiathèque Simone Veil Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T16:00:00+02:00 – 2026-10-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T16:00:00+02:00 – 2026-10-07T17:00:00+02:00
Spectacle tout public à partir de 8 ans.
Médiathèque Simone Veil 1 rue de Giraudon 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France
Sylvie Vieville
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