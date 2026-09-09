Visite sur l’histoire du château de Sarcelles et sa transformation en centre culturel Simone-Veil, Centre culturel Simone-Veil (domaine du Cèdre bleu), Sarcelles

Informations pratiques

Visite sur l’histoire du château de Sarcelles et sa transformation en centre culturel Simone-Veil Samedi 19 septembre, 14h00 Centre culturel Simone-Veil (domaine du Cèdre bleu) Val-d’Oise

Places limitées, inscription recommandée auprès de l’accueil du centre culturel Simone-Veil, sur place ou par téléphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le château de Sarcelles a connu plusieurs vies. Après avoir appartenu au comte Volney, le domaine est repris et complété au XIXe siècle par la congrégation du Saint-Sacrement. En 1932, le département de la Seine acquiert le lieu pour en faire une maison de retraite qui ferme définitivement ses portes en 2015.

Afin d’ouvrir le lieu aux habitants, la mairie de Sarcelles a souhaité y créer un équipement culturel pluridisciplinaire, intégrant une nouvelle médiathèque intercommunale.

Un an après son ouverture, la visite abordera l’histoire et l’architecture des bâtiments, mais aussi leur transformation par l’agence d’architecture Patrick Mauger, entre réhabilitation du patrimoine et adaptation à un usage culturel.

Visite proposée par l’agglomération Roissy Pays de France en partenariat avec la Ville de Sarcelles.

À partir de 12 ans. Durée : 2h

Centre culturel Simone-Veil (domaine du Cèdre bleu) 1 rue de Giraudon, 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France 01 88 60 19 90 [{« type »: « phone », « value »: « 01 88 60 19 90 »}] Le château de Sarcelles a connu plusieurs vies. Après avoir appartenu au comte Volney, le domaine est repris et complété au 19e siècle par la congrégation du Saint-Sacrement, puis devient propriété de l’État après 1905. La mairie de Paris hérite du lieu 30 ans plus tard et en fait une maison de retraite qui ferme définitivement ses portes en 2015.

Afin d’ouvrir le lieu aux habitants, la mairie de Sarcelles a souhaité y créer une maison de la culture et une maison des arts et des associations, au sein d’un parc paysager entièrement réaménagé. Associée en co-maîtrise d’ouvrage à l’agglomération Roissy Pays de France pour la partie médiathèque, elle a confié le projet à l’agence d’architecture Patrick Mauger, spécialisée dans la transformation de bâti existant pour de nouveaux usages. Transports en commun :

– Ligne H, gare de Sarcelles – Saint-Brice. Sortir direction du boulevard du Dr Galvani (10min à pied)

– Bus : Ligne 133, arrêt « Maison de retraite »

Visite commentée architecte agence

© Direction Culture et Patrimoine – Roissy Pays de France