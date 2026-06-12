Le jeu de piste expédition mystérieuse au sommet… Lepuix
Le jeu de piste expédition mystérieuse au sommet… Lepuix samedi 4 juillet 2026.
Lepuix
Le jeu de piste expédition mystérieuse au sommet…
Ballon d’Alsace Lepuix Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-31 12:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Astuce et curiosité associées à vos cinq sens seront nécessaires pour réussir ce jeu de piste tout en découvrant activement la biodiversité du Ballon d’Alsace, pour mieux la préserver. Des énigmes à résoudre à plusieurs le long d’un parcours aux panoramas exceptionnels.
Le jeu de piste s’effectue en autonomie, et à son rythme. Kit et règle du jeu sur demande à la Maison du Ballon d’Alsace de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du 4 juillet et 31 août. Durée 2h. Dernier départ à 15h. .
Ballon d’Alsace Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr
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English : Le jeu de piste expédition mystérieuse au sommet…
L’événement Le jeu de piste expédition mystérieuse au sommet… Lepuix a été mis à jour le 2026-06-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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