Lepuix

Le jeu de piste expédition mystérieuse au sommet…

Ballon d’Alsace Lepuix Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-31 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Astuce et curiosité associées à vos cinq sens seront nécessaires pour réussir ce jeu de piste tout en découvrant activement la biodiversité du Ballon d’Alsace, pour mieux la préserver. Des énigmes à résoudre à plusieurs le long d’un parcours aux panoramas exceptionnels.

Le jeu de piste s’effectue en autonomie, et à son rythme. Kit et règle du jeu sur demande à la Maison du Ballon d’Alsace de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du 4 juillet et 31 août. Durée 2h. Dernier départ à 15h. .

Ballon d’Alsace Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English : Le jeu de piste expédition mystérieuse au sommet…

L’événement Le jeu de piste expédition mystérieuse au sommet… Lepuix a été mis à jour le 2026-06-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)