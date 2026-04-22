Le jeu du mercredi Imagine ! Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Le Croisic

Le jeu du mercredi Imagine !

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 11:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Le jeu du mercredi Imagine !

médiathèque Le Traict d’encre

Découvrez le jeu Imagine ! présenté par Mélanie. 60 cartes transparentes sont au service de votre imagination pour faire deviner aux autres joueurs des films, lieux, objets, personnages… Superposez, assemblez et même animez les cartes !



Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Dès 10 ans, sur inscription. .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

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English :

L’événement Le jeu du mercredi Imagine ! Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44