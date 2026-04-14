Le joli mois de l’Europe, Biarritz, Les Aix-d’Angillon

Le joli mois de l’Europe Jeudi 7 mai, 10h00 Biarritz Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T10:00:00+02:00 – 2026-05-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T10:00:00+02:00 – 2026-05-07T12:00:00+02:00

Biarritz 9 rue Borde d’andré Les Aix-d’Angillon 18220 Cher Centre-Val de Loire

Atelier sur la mobilité professionnelle en Europe