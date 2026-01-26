Le Jour de la Nuit Pré communal Saucats
Le Jour de la Nuit Pré communal Saucats samedi 10 octobre 2026.
Le Jour de la Nuit
Pré communal Allée Joseph Wresinski Saucats Gironde
Tarif : – –
Date : samedi 10 octobre 2026
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Entrée GRATUITE pour tout public
PROGRAMME
– OBSERVATION de planètes et de nombreux objets célestes (planètes, amas ouverts, amas globulaires, nébuleuses, galaxies, etc…)
grâce à une pléiade d’instruments optiques tels que Jumelles, Lunettes et Télescopes, et des animateurs d’AG33 très motivés.
– PLANETARIUM à ciel ouvert Laissez-vous guider par l’animatrice qui vous montrera à l’aide d’un laser
les différentes constellations visibles tout en vous narrant la mythologie associée.
– ATELIERS
– Atelier système solaire sur 12 mètres + maquettes fixe et mobile (ou projection documentaire astronomique)
– Atelier Faune nocturne tenu par un animateur de la Réserve Naturelle Géologique de Saucats.
– Astrobiblio Livres de sciences et d’astronomie en libre service
– Et bien sûr, la buvette vous accueillera avec l’astrocafé et l’astrochocolat chaud .
Pré communal Allée Joseph Wresinski Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 45 64 18 ag-33@orange.fr
