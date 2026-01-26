Le Jour de la Nuit Pré communal Saucats

Le Jour de la Nuit

Pré communal Allée Joseph Wresinski Saucats Gironde

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

2026-10-10

Entrée GRATUITE pour tout public

PROGRAMME

– OBSERVATION de planètes et de nombreux objets célestes (planètes, amas ouverts, amas globulaires, nébuleuses, galaxies, etc…)

grâce à une pléiade d’instruments optiques tels que Jumelles, Lunettes et Télescopes, et des animateurs d’AG33 très motivés.

– PLANETARIUM à ciel ouvert Laissez-vous guider par l’animatrice qui vous montrera à l’aide d’un laser

les différentes constellations visibles tout en vous narrant la mythologie associée.

– ATELIERS

– Atelier système solaire sur 12 mètres + maquettes fixe et mobile (ou projection documentaire astronomique)

– Atelier Faune nocturne tenu par un animateur de la Réserve Naturelle Géologique de Saucats.

– Astrobiblio Livres de sciences et d’astronomie en libre service

– Et bien sûr, la buvette vous accueillera avec l’astrocafé et l’astrochocolat chaud .

Pré communal Allée Joseph Wresinski Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 45 64 18 ag-33@orange.fr

