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Le Labo créatif Médiathèque Lisa Bresner Nantes

mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Le Labo créatif Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 Boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-14 16:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 99 

De séance en séance, construisons une cabane d’histoires et de sons, en s’inspirant d’un livre de la sélection pour le Prix Bermond-Boquié. Une aventure collective pour lecteurs-explorateurs en herbe !

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/ 02 40 41 54 00


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