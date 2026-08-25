Le Labo créatif Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-14 16:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 99

De séance en séance, construisons une cabane d’histoires et de sons, en s’inspirant d’un livre de la sélection pour le Prix Bermond-Boquié. Une aventure collective pour lecteurs-explorateurs en herbe !

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/ 02 40 41 54 00



Afficher la carte du lieu Médiathèque Lisa Bresner et trouvez le meilleur itinéraire

