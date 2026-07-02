Le labo de l’orchestre, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
dimanche 25 avril 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Le labo de l’orchestre Dimanche 25 avril 2027, 11h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-25T11:00:00+02:00 – 2027-04-25T12:10:00+02:00
Fin : 2027-04-25T11:00:00+02:00 – 2027-04-25T12:10:00+02:00
Famille | Orchestre à partir de 8 ans
Avec cette forme légère et familiale, la musique se regarde à la loupe ! Dans un savant mélange d’humour, de sérieux et de poésie, ouvrons le capot de l’orchestre avec Olivier Delaunay, pour découvrir sa mécanique secrète et ses rouages cachés… pour mieux l’écouter et mieux l’apprécier, bien sûr.
Programme
Robert Schumann, Symphonie n° 2 en do majeur op. 61
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701287-le-labo-de-lorchestre »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-orchestre-le-labo-de-lorchestre-88151 »}]
Orchestre National Bordeaux Aquitaine| Joseph Swensen| Olivier Delaunay Famille
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