Le lac des signes 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Le lac des signes

Du lundi 26 au vendredi 30 avril 2027 à partir de 14h30.

Mercredi 5 mai 2027 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-26 14:30:00

fin : 2027-05-05

Date(s) :

2027-04-26 2027-05-05

Je désire faire une rencontre sans préjuger de ce que je cherche ou de ce que je pourrais trouver sans le chercher. Et je me demande à qui je manquerais si je disparaissais ce soir, à part à mon devoir ?Enfants

Siegfried, jeune prince en âge de se marier, est sommé par ses parents de choisir une épouse au cours d’un bal organisé pour l’occasion. Furieux de voir son romantisme ainsi malmené, le jeune homme part à la chasse. Arrivé au bord du lac, alors qu’il s’apprête à viser un troupeau de cygnes blancs, il assiste, médusé, à leur métamorphose en une myriade de jeunes filles, parmi lesquelles, la délicieuse Odette…



À partir de différentes versions issues de la culture slave et de sources d’inspiration plus personnelles, loin de la technicité du ballet dont il s’inspire, le spectacle invente un vocabulaire hybride fait de mots, de gestes, de sons et d’images, pour recomposer l’histoire que Le lac des cygnes a rendu populaire. .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

I want to meet someone without prejudging what I’m looking for or what I might find without looking for it. And I wonder who would miss me if I disappeared tonight, apart from my duty?

L’événement Le lac des signes Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille