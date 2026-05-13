Le lion est à la mode, Musée des beaux-arts d’Arras, Arras

Le lion est à la mode Samedi 23 mai, 18h00 Musée des beaux-arts d’Arras Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Gravez et imprimez les célèbres lions du beffroi sur textile

Musée des beaux-arts d’Arras 22 Rue Paul Doumer, 62000 Arras, France Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321712643 https://www.arras.fr/fr/mes-loisirs/culture/musee-des-beaux-arts Le parcours du musée des beaux-arts d’Arras débute par la sculpture médiévale, située dans les galeries du cloître, avec des œuvres majeures : deux anges en bois polychrome dits de Saudemont du XIIIe siècle, la dalle funéraire en mosaïque de l’évêque Frumaud, un célèbre fragment de gisant du XIVe siècle d’une infinie délicatesse, l’effrayant transi de Guillaume Lefranchois du XVe siècle. Éléments d’architecture, sculptures, art funéraire, tapisseries (Saint Vaast apprivoisant l’Ours… rare témoignage de la tapisserie de haute lisse à Arras) complètent le parcours. La peinture des anciens Pays-Bas occupe une grande galerie du premier étage. Mais c’est l’école française qui constitue le deuxième fleuron du musée. La salle des Mays tire son nom des grands tableaux religieux offerts chaque année par la confrérie des orfèvres de Paris à la cathédrale Notre-Dame. Elle rassemble, avec les éléments d’autres commandes importantes, les œuvres monumentales des plus grands artistes de l’époque. Si le XVIIIe siècle est surtout représenté par de très riches collections de porcelaine (Arras, Tournai), le XIXe siècle s’ouvre à Arras avec la présence régulière de Camille Corot qui, avec son ami Constant Dutilleux, est à l’origine d’une école locale de paysagistes pré-impressionnistes. Ils voisinent avec l’art officiel de la même époque, toujours spectaculaire et trouvant son apogée avec Jules Breton, chantre de l’Artois et grand peintre de la réalité à la fin du XIXe siècle.

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©musée d’Arras